Nachhaltigkeit vor der Haustür - jetzt auch in Gommern. Das Repair-Café hat eröffnet und gibt kaputten Dingen ein zweites Leben. Die beschädigten Sachen werden repariert - dabei kann man zusehen oder auch mithelfen.

Peter Jarzembowski überpfüft im Repair-Café den Mixer von Monika Scheibe, der ihr seit über 30 Jahren gute Dienste leistet. Nun hat er einen Defekt.

Gommern - Als Peter Jarzembowski den Schraubendreher ansetzt, beugt sich Monika Scheibe über die Werkbank. Vor ihnen liegt ihr Mixer. Es ist ein Modell aus den frühen 1990er-Jahren, damals für 490 D-Mark gekauft. Doch nun macht das Gerät ein schrilles Geräusch.