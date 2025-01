Wohin mit Altkleidern? Die Entsorgung ist schwierig geworden, seitdem Container-Anbieter ihre Standorte in der Gemeinde Biederitz reduziert haben. Was nun?

Die wenigen verbliebenen Kleidercontainer in der Gemeinde, wie hier in Gerwisch, sind derzeit überfüllt. Mitgebrachte Säcke wieder mitzunehmen, darum bittet die Verwaltung. Oft genug ist das in den letzten Tagen schon nicht passiert.

Biederitz. - Man kennt das Bild eigentlich von den Glascontainern: Nach Weihnachten und Silvester ist das Aufkommen an leeren Gläsern und Flaschen so groß, dass die Kapazität der Altglascontainer nicht immer ausreicht. Statt die Flaschen wieder mitzunehmen und bis zur nächsten Leerung der Container abzuwarten, stapeln viele Leute sie auf oder neben den Containern.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich derzeit an den wenigen verbliebenen Standorten an Altkleidercontainern ab. Tüten und Säcke voller alter Kleidungsstücke, die entsorgt werden sollten, aber keinen Platz oder Container mehr fanden, türmen sich an den Standorten.

Nach Lösung wird gesucht

Der Mangel an Altkleidercontainern ist unter anderem auf die seit 1. Januar gültigen Vorgaben für die Entsorgung von Alttextilien zurückzuführen. Demnach dürfen Textilien nicht mehr in den Restmüll, sondern müssen in einen dafür vorgesehenen Container entsorgt oder an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.

Daneben sieht die Verwaltung auch in der gestiegenen Vermüllung an den Containerstellplätzen einen Grund für den zunehmenden Schwund an Containern. Zudem gebe es das Signal von den Verwertern, dass die Lager voll mit alter Kleidung seien und kein Bedarf bestehe.

Mehr als zehn Container abgebaut

Allein die Firma SP-Textilverwertung habe im Dezember vorigen Jahres im Gebiet der Gemeinde Biederitz mehr als zehn Standorte von Altkleidercontainern zurückgebaut, informierte die Gemeinde auf ihrer Internetseite. Aber auch das Deutsche Rote Kreuz habe die Zahl an Containern reduziert. Entsprechend schwierig ist es momentan, alte Kleider an einem Container zu entsorgen. Das betrifft nicht nur Biederitz, sondern ist allgemein ein Problem.

Die Gemeinde sucht derzeit nach Lösungen, damit auch in Zukunft genügend Entsorgungsmöglichkeiten für Altkleidung angeboten werden können.

Kein Müll in der Landschaft

Sichergestellt werden soll, dass jede Ortschaft mindestens einen Container zur Verfügung hat. Noch besser wäre es, wenn die Zahl der Größe der Ortschaften angepasst werden könnte. Auf jeden Fall solle verhindert werden, dass vermehrt Müll in der Landschaft entsorgt wird.

Wer etwas entsorgen möchte, aber den Container schon voll vorfindet, wird gebeten, seine Tüte wieder mitzunehmen und es zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu versuchen. Oder die Alttextilien an einem der Wertstoffhöfe im Landkreis abzugeben. Für Biederitz sind Burg, Berliner Chaussee 138a, und Gommern, Rudolf-Diesel-Straße, am nächsten gelegen.