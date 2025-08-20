Die Mutter einer Neunjährigen will ihre Gefängnisstrafe nicht hinnehmen und geht vor dem Landgericht Stendal in Berufung. Die Geschichte einer Frau, die für ihre zweite Chance kämpft.

Für ihre neunjährige Tochter: Mutter kämpft vor Gericht für eine zweite Chance

Vor dem Landgericht Stendal fand die Berufung statt.

Burg/stendal. - Eine 34-Jährige ist vor dem Amtsgericht Burg zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Nun ist die vor dem Landgericht Stendal in Berufung gegangen. Hat sie dort mehr Erfolg gehabt?