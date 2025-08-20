weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Amtsgericht Burg: Frau kämpft für zweite Chance

emotional bei aussage Für ihre neunjährige Tochter: Mutter kämpft vor Gericht für eine zweite Chance

Die Mutter einer Neunjährigen will ihre Gefängnisstrafe nicht hinnehmen und geht vor dem Landgericht Stendal in Berufung. Die Geschichte einer Frau, die für ihre zweite Chance kämpft.

Von thomas pusch 20.08.2025, 19:28
Vor dem Landgericht Stendal fand die Berufung statt.
Vor dem Landgericht Stendal fand die Berufung statt. Foto: marco papritz

Burg/stendal. - Eine 34-Jährige ist vor dem Amtsgericht Burg zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Nun ist die vor dem Landgericht Stendal in Berufung gegangen. Hat sie dort mehr Erfolg gehabt?