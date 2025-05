Anekdoten von Merkel und Co.: DDR-Polit-Lesung am Schloss Wendgräben

Wendgräben. - Für einen kurzen Moment ist Schloss Wendgräben am vergangenen Freitagabend aus seinem Dornröschenschlaf erweckt worden. Der Verein KulturVeste Loburger Land hatte den ehemaligen Pressesprecher der ersten frei gewählten DDR-Regierung, Matthias Gehler, eingeladen, über seinen ganz besonderen Blick auf die Wendezeit zu reden. Und der Mann brachte nicht nur Geschichten mit. Wer am Freitagabend dabei war, fühlte sich in die Zeit zurückversetzt, als die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) im Schloss noch politische Bildungsarbeit betrieben hatte.