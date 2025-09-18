Tag für Tag rollt eine Blechlawine durch die Straße Unterm Hagen, um die Baustelle in der Holzstraße zu umfahren. Einer der genervten Anwohner ist Thomas Trebst. Er hat Ideen, wie man das Leben der Menschen in Burg-Nord leichter machen könnte.

Thomas Trebst beobachtet den Durchgangsverkehr. Das Tempo-20-Schild ist hinter dem Halteverbot kaum zu sehen.

Burg - Die Sanierung der Holzstraße ist derzeit Burgs größte Baustelle. So suchen sich die Autofahrer andere Strecken, um die bedeutende Ost-West-Achse zu umfahren. Viele entscheiden sich für die Parallelstraße Unterm Hagen. Doch die ist mit ihrem Kopfsteinpflaster kaum für massenhaften Verkehr geeignet. Die Anwohner sind genervt.