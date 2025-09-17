weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Schönebeck bekommt neues Restaurant mit indischer Küche und Grillspezialitäten

Restaurant Neueröffnung in Schönebeck: Was „Curry & Grill“ den Gästen bietet

Ein neues Restaurant eröffnet in der Magdeburger Straße in Schönebeck. Die Betreiber von „Curry & Grill“ haben vor allem indische Speisen und Grillspezialitäten auf der Speisekarte stehen.

Von Paul Schulz Aktualisiert: 18.09.2025, 08:35
Harvinder Kaur (Foto) betreibt mit Ravinder Singh das neue Restaurant „Curry & Grill“ in der Magdeburger Straße in Schönebeck. Foto: Paul Schulz

Schönebeck. - Mit „Curry & Grill“ ist Schönebeck seit Mittwoch, 17. September, um ein gastronomisches Angebot reicher. In dem Objekt an der Magdeburger Straße, in dem sich vorher „Leos Restaurant“ befand (und davor das La Ola), haben nun Harvinder Kaur und Ravinder Singh ihr Restaurant mit internationaler Küche eröffnet.