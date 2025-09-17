Die Schule ist ein wichtiger Bereich in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und gerade im persönlichen und sozialen Aspekt nicht zu unterschätzen. Hierbei gibt es in der Schlanstedter Grundschule jetzt zusätzliche Unterstützung.

Ansprechpartner für Schüler, Eltern und Lehrer: Neue Schulsozialarbeiterin im Huy

An der Grundschule Schlanstedt gibt es nun Schulsozialarbeit: Fabienne Kopetzky ist Ansprechpartnerin für Kinder, Lehrer und Eltern.

Schlanstedt. - An der Badersleber Grundschule gibt es diese wichtige Stelle bereits seit einigen Jahren - und nun auch an der Naturgrundschule zwischen Huy und Bruch in Schlanstedt. Die Rede ist von der Position des Schulsozialarbeiters, die in Schlanstedt durch Fabienne Kopetzky ausgefüllt wird.