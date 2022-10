Arbeiten in über 60 Meter Höhe: Warum in Burg Dachdecker schwindelfrei sein müssen

Spektakulärer Anblick von unten, atemberaubender Blick von oben: In Burg bei Magdeburg sind Dachdecker in über 60 Meter Höhe im Einsatz. Die Geschichte.

Mit der Stadt als Panorama ist Dachdecker Johannes Vogt am Nordturm der Kirche "Unser Lieben Frauen" in Burg mit der Reparatur des Schieferdaches beschäftigt.

Burg - Hoch hinaus geht es für Dachdecker in dieser Woche in Burg. Mit Hilfe eines Spezial-Hubsteigers, der sich auf über 70 Meter ausfahren lässt, sind sie in luftiger Höhe im Einsatz, um defekte Schieferplatten und kaputte Stellen eines Wahrzeichens von Burg zu ersetzen und zu beheben.