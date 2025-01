Kaum ist die sanierte Grünstraße in Burg wieder für den Verkehr freigegeben, gibt es Ärger. Grund: Die neue Regelung für die Fahrtrichtung wird zu oft missachtet. Die Stadt will jetzt handeln.

Ärger um sanierte Grünstraße in Burg: Autos fahren in falsche Richtung

Frank Goltze zeigt in Richtung Blumenthaler Straße: Von dort fahren viele Fahrzeuge in die Grünstraße ein - was nicht gestattet ist.

Burg. - Nach mehr als einjähriger Bauzeit sollte der Autoverkehr in der Burger Grünstraße eigentlich geordnet fließen - als Einbahnstraße von der Kreuzung Franzosenstraße in Richtung Blumenthaler Straße. Und in einem angemessenen Tempo, so dass Radfahrer ungestört Vorrang haben.