besondere funktion bei bundeswehr Armee und Kirche: Militärpfarrer aus Burg über den vermeintlich großen Widerspruch

Zum Logistikbataillon171 in der Clausewitz-Kaserne in Burg gehört auch ein Militärpfarrer. Eric Haußmann ist seit 2023 in dieser Funktion. Armee und Kirche - wie passt das zusammen?