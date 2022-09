Auch in Karith steht jetzt eine Bücherzelle

Karith - Die Idee, den neuen Spielplatz noch um eine Büchertauschecke zu ergänzen, gab es in Karith schon seit über drei Jahren. Jedoch brauchte es einige Geduld, bis die ausgediente Telefonzelle auch zur Verfügung stand. In ihrer üblichen Farbgebung grau/magenta war sie schließlich in Karith eingetroffen. Ihre neuen grünen Farbakzente passen bestens zu ihrem Standort unter dem Blätterdach direkt am Eingang des Spielplatzes.