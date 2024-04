Nach mehreren Wochen gibt es am Bahnhof in Burg für Fahrgäste eine erhebliche Erleichterung. Ein langer Ausfall konnte nun endlich behoben werden.

Auf dem Weg zum Zug: Erleichterung am Bahnhof in Burg bei Magdeburg für Fahrgäste

Der Aufzug im Bereich der Gleise 2/3 am Burger Bahnhof war längere Zeit nicht in Betrieb.

Burg - Sein Ausfall hat für Fahrgäste in Burg mit schwerem Gepäck, Fahrrädern, Kinderwagen und Mobilitätseinschränkungen einen erheblichen Aufwand bedeutet, sich im Bahnhofstunnel zu bewegen. Nun ist der Aufzug im Bereich der Gleise 2/3 wieder einsatzbereit. Vor einigen Wochen hat es schon Ärger für Fahrgäste gegeben.

Seit Februar 2024 kam es zu Einschränkungen beim Betrieb des Aufzugs, über den bei Bedarf Bahnsteig und Tunnel zu erreichen sind. Es habe ein neues Steuerungsmodul eingebaut werden müssen, dessen Beschaffung leider etwas länger gedauert habe, heißt es auf Nachfrage von der Deutschen Bahn als Betreiber der Anlage.

Gleisunterführung wird gereinigt

An den Aufzügen selbst fanden keine größere Instandsetzungsmaßnahmen statt. Lediglich die Stützen an den Aufzügen wurden in der Vergangenheit neu gestrichen, lässt die Pressestelle wissen. Leser hatten gemeint, dass der Aufzug in den vergangenen Jahren neu eingebaut worden war.

Fast wie neu zeigt sich die Gleisunterführung in den nächsten Tagen. Aktuell läuft die turnusmäßige Reinigung des gekachelten Bereichs. Im Dezember und Januar ist der Fußboden der Unterführung erneuert worden.