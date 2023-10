Am 20. Oktober startet die 16. Museumsnacht in Burg bei Magdeburg. Interessierte können in die Geschichte der Stadt eintauchen. 16. Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen öffnen ihre Türen.

Stadt-Mitarbeiterin Stefanie Deckert auf der Treppe des Burger Hexenturms. Das Denkmal in der Altstadt kann am Freitag zur Museumsnacht auch besichtigt werden.

Burg - Zweimal 16. Das soll am kommenden Freitag, 20. Oktober, das Erfolgsrezept in Burg schlechthin werden. Denn ab 17 Uhr können sich viele Interessierte auf die traditionelle Museumsnacht freuen – immerhin zum 16. Mal. Und passend dazu öffnen an diesem Abend auch 16 verschiedene Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten ihre Türen. „Das werden sicher ganz spannende und abwechslungsreiche Stunden“, ist Burgs Kultur-Fachbereichsleiter Maximilian Steib überzeugt. Dafür haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten viele Akteure ins Zeug gelegt. „Sie alle hoffen auf möglichst viele Besucher.“

Eröffnet wird die Museumsnacht am Weinberg mit dem „Trommler von Burg“. Er steht Pate für die Geschichte Burgs, die anschließend jeder individuell erkunden kann, denn ein Halt an jeder Station ist lohnenswert. So gibt es zum Beispiel mittelalterliche Musikdarbietungen von „Curt Ceunen oder szenische Erlebnisführungen „Mystisch und Unheimlich“.

Den Sagen aus dem Jerichower Land lauschen

Am Freiheitsturm (Kuhturm) in der Altstadt können Besucher den „Sagen aus dem Jerichower Land“ lauschen, wovon es reichlich gibt. Manche sind zum Fürchten, andere wiederum eher zum Schmunzeln.

Darüber hinaus laden die historische Gerberei in der Hainstraße und der Wasserturm die Besucher zu Speis und Trank ein. Daneben sind natürlich Besichtigungen möglich. Ebenso gibt es Drehorgelmusik (Gerberei) sowie die Möglichkeit, den bekannten Wasserturm zu besteigen.

An der Blumenthaler Straße bietet die Kirche St. Johannes eine Ausstellung „Königsweg: Verantwortung übernehmen und Teilhabe stärken“. In der Kirche Unser Lieben Frauen wird die Imaginierung des Stadtbrandes von 1268 dargeboten und in der Unterkirche St. Nicolai stehen Führungen auf dem Programm.

Am Markt 1 freuen sich die ehrenamtlichen Mitstreiter im Benvivo-Kulturturm ab 19 Uhr auf Märchenstunden in Zusammenarbeit mit dem Kreismuseum Jerichower Land. In der zweiten Etage werden Rollfilme mit alter Technik zum Leben erweckt und eine Märchenerzählerin liest spannende Geschichten vor. Groß und Klein sollen darüber hinaus bei einer märchenhaften Bastelei auf ihre Kosten kommen.

Die besten Fotos küren

Nicht weit entfernt in der Stadtbibliothek in der Berliner Straße wird für Kinder ein Fledermaus-Suchspiel angeboten.

„Außerdem können hier durch die Besucher die drei beliebtesten Motive des Fotowettbewerbs ausgesucht werden. „In Form einer anonyme Abstimmung“, kündigt Steib an. Im Innenhof der Bibliothek werden mehrmals Feuershows vorgeführt.

Wer Lust hat an einem Gewinnspiel teilzunehmen, muss dafür nur die dazugehörige Stempelkarte benutzen. So funktioniert es: Die erwähnte Stempelkarte besorgen, acht Einrichtungen besuchen und vor Ort abstempeln lassen. Dann die ausgefüllte Stempelkarte bis zum 27. Oktober in der Tourist-Information Burg im Bahnhofsgebäude abgeben. Die Gewinner werden im Anschluss per Zufallsprinzip ausgelost. Zu gewinnen gibt es dreimal eine Rotfuchs-FuchsBox, dreimal einen Monat eine gratis Mitgliedschaft in der Stadtbibliothek und dreimal einen Reiseführer der Stadt Burg. „Das sind bestimmt Anreize, die Stadt zu erkunden und einen schönen Abend zu verleben“, hofft Bürgermeister Philipp Stark (parteilos).