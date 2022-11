Auf Entdeckungsreise in der Nedlitzer Kirche

Nedlitz - Eine Entdeckungsreise beginnt, wenn Manfred Kuhnert seine Besuchergruppen zur Führung durch die Nedlitzer Kirche begrüßt. Um eine „schlichte, aber ganz tolle Kirche“ handele es sich, beginnt er und schon ist er, der im nächsten Jahr sein zehnjähriges Jubiläum als Kirchenführer feiert, mitten in der Geschichte und seinen Geschichten drin. „Unterhaltsam und nicht trocken“ solle die Stunde – die er meistens überzieht – ausfallen. Gottesdienste, Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen finden in der Kirche nach wie vor statt, genauso wie Konzerte. Darunter klassische Musik, wie es die Teilnehmer an den Führungen stets erwarten, aber auch mal Rockmusik, wie Manfred Kuhnert nicht ohne Stolz hinzufügt. Es ist dem Förderverein der Nedlitzer Kirche St. Nikolaus, in dessen Auftrag Manfred Kuhnert die Führungen anbietet, wichtig, dass die Kirche von den Besuchern als lebendiges Gotteshaus wahrgenommen wird.