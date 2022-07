Auf Pflanzenentdeckungsreise entlang des Bahndamms bei Magdeburgerforth

Bei einem Bahndamm denkt man an Ödland und bei den dort anzutreffenden Pflanzen an Unkraut. Das sieht Carsten Müller, Mitglied des Traditionsvereins Kleinbahn des Kreises Jerichow I und von Beruf Apotheker, anders. Er zeigt, dass es an Bahndämmen spannende Pflanzen zu entdecken gibt.

Magdeburgerforth - „Was sich aber bei genauem Betrachten allein schon an Heilpflanzen auftut, hat mich sehr überrascht“, so Carsten Müller. Für den einen ist es Ödland und Unkraut, was da am Bahndamm der Kleinbahn in Magdeburgerforth wächst.