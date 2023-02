Möckern - Deutsche Politiker hat es schon immer nach Südamerika gezogen. Eben erst war Olaf Scholz da. Was der Kanzler da wollte? Nun, fürs Exil ist es vermutlich noch zu früh für Genosse Olaf und der Karneval in Rio fängt erst am 17. Februar an. Aber im ABC-Drei-Ländereck zwischen Argentinien, Brasilien und Chile haben sie gerade Lithium im Sonderangebot, und dieses Zeug braucht man, wenn man seinen faulen Hintern künftig nur noch elektrisch von A nach B und weiter nach C bewegen will. Man muss nach dem Zeug allerdings ganz schön buddeln, auch auf Kosten der Natur.