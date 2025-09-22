weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  4. Wohnen in Genthin: Was ist aus dem Baugebiet in der Nähe der Uhlandschule geworden?

Die Genthiner Räte dringen auf die Entwicklung eines Baugebietes in Genthin-Süd. ADenn es passiert einfach nichts. Augenscheinlich. Wie die Stadt mit den Forderungen umgeht und warum sich die Bürgermeisterin gegen die Kritik wehrt.

Von Mike Fleske 22.09.2025, 07:15
So würden Genthiner Stadträte gern sehen: Eine Wohnbebauung in der Genthiner Uhlandstraße.
Foto: Jan Woitas/dpa

Genthin - In Genthin wurde kürzlich ein geplantes Baugebiet in der Geschwister-Scholl-Straße vorgestellt. In diesem Zuge riefen Stadträte die Entwicklung des Baugebietes in der Nähe der Uhlandschule in Erinnerung. Was ist denn nun mit den Bauplänen?