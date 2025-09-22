Die Genthiner Räte dringen auf die Entwicklung eines Baugebietes in Genthin-Süd. ADenn es passiert einfach nichts. Augenscheinlich. Wie die Stadt mit den Forderungen umgeht und warum sich die Bürgermeisterin gegen die Kritik wehrt.

Was ist aus dem Baugebiet in der Nähe der Uhlandschule geworden?

So würden Genthiner Stadträte gern sehen: Eine Wohnbebauung in der Genthiner Uhlandstraße.

Genthin - In Genthin wurde kürzlich ein geplantes Baugebiet in der Geschwister-Scholl-Straße vorgestellt. In diesem Zuge riefen Stadträte die Entwicklung des Baugebietes in der Nähe der Uhlandschule in Erinnerung. Was ist denn nun mit den Bauplänen?