Burg - Nicht nur lecker, sondern auch preisgekrönt. Das kann die Bäckerei Delorme in Burg von sich behaupten.

Das Traditionsunternehmen, das von Pascal Delorme in der fünften Generation geführt wird, ist von der Innung des Bäckereihandwerks Sachsen-Anhalt mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet worden. Damit soll unter anderem die Originalität der Produkte, die Kreativität, das Verwenden regionaler Zutaten sowie die Förderung des Nachwuchses gewürdigt werden.

Mitarbeiter werden in der Bäckerei gesucht

„Ein tolles Zeichen der Anerkennung“, so der Bäckermeister. Der Ehrenpreis vom Landesinnungsverband wird für drei Jahre verliehen. So lange dauert übrigens auch eine Ausbildung zum Bäcker. Für Azubis hat die Bäckerei an der Brüderstraße noch Stellen frei. Ebenso für Mitarbeiter im Verkauf sowie für Konditoren. Was man braucht? Viel Liebe zum Detail.