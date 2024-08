Autofahrer auf der A2 müssen sich in Höhe Burg-Zentrum auf Behinderungen einstellen. Wegen Bauarbeiten an den Schutzeinrichtungen sind Fahrspuren gesperrt und das Tempo reduziert.

Fahrspuren gesperrt, Tempo runter: So wird der Verkehr auf der A2 bei Burg beeinträchtigt

Bauarbeiten stehen an

Neue Autobahn-Baustelle: In Höhe der Anschlussstelle Burg-Zentrum rollt es auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover nur auf zwei Fahrspuren.

Burg - Das Tempo ist gedrosselt und der Platz recht eng. Dicht an dicht passieren Fahrzeuge den Bereich in Höhe von Burg-Zentrum. Denn: Mit dem Ende der Sommerferien in Sachsen-Anhalt ist nun auf der Autobahn 2 eine neue Baustelle auf der Autobahn 2 eingerichtet worden.