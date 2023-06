Was hat Lostau, was Niegripp nicht hat? Antwort: Zwei Fußgängerüberwege sowie ein einseitiges Durchfahrtsverbot für Lkw, das während der Bauzeit auf der Autobahn 2 gilt.

Was viele Bewohner umtreibt in Niegripp sind die Verkehrsbelastung und eine Querungshilfe über die Hauptstraße, die Landesstraße 52.

Niegripp - In Niegripp (Ortsteil von Burg/Jerichower Land) soll mehr Sicherheit für Fußgänger geschaffen werden. Dazu wird mindestens ein Fußgängerüberweg über die Hauptstraße, die Landesstraße 52, gewünscht und soll ein Durchfahrtsverbot für Lkw angeordnet werden. Ganz so, wie es wenige Kilometer weiter auf der L52 in Lostau der Fall ist. Und doch ist einiges anders.