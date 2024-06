Autofahrer und Fußgänger, die die Große Gartenstraße in Gommern im Jerichower Land passieren wollen, müssen derzeit einen Umweg nehmen. Der Grund für die Sperrung wird vor allem Freunde der erneuerbaren Energien freuen.

Autofahrer aufgepasst: Dieser Umweg muss jetzt in Gommern eingeplant werden

Gommern. - Kein Durchkommen mehr! Weil in der Großen Gartenstraße in Gommern gerade der Weg für ein wichtiges Vorhaben der Stadt geebnet wird, müssen Bürger Umwege in Kauf nehmen.