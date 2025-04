Stendal - Nachdem die Volksstimme schon mehrfach gemeinsam mit dem Altmärkischen Museum der Herkunft von Straßennamen in Stendal auf den Grund gegangen ist, möchte nun auch Matthias Koch wissen, woher seine Straße ihren Namen hat. „Mich würde die Herkunft des Namens der Straße, in der ich wohne, die Grindbucht, interessieren“, schreibt er an die Redaktion.

Die Straße wurde im Jahr 1938 angelegt und befindet sich nordöstlich der Altstadt ganz in der Nähe vom Stadion „Am Hölzchen“. Sie verbindet die Arneburger Straßen mit dem Haferbreiter Weg.

Silke Junker vom Altmärkischen Museum hat sich in der Forschungsliteratur schlaugemacht und kennt den Namensursprung. Wie viele andere Straßen in der Hansestadt geht die Deutung auf einen mittelniederdeutschen Flurnamen zurück. „Flurnamen dienen dazu, den Ort beziehungsweise die Lage eines Flurstückes innerhalb der Gemarkung eindeutig zu identifizieren und zu beschreiben“, so die Museologin. Sie werden zunächst mündlich überliefert.

Das mittelniederdeutsche Wort „grint“ bedeutet laut dem Duden-Herkunftswörterbuch so viel wie grobkörniger Sand oder Kies. „Bucht“ kann als eine „eingefriedete Grasfläche für Weidevieh“ übersetzt werden. Demnach gab es an dieser Stelle wohl eine eingezäunte oder von Gräben umzogene Fläche. „Vermutlich ohne Baumbestand.“ Der Name deutet demnach auf eine Grasfläche auf minderwertigen Boden hin, die nur beweidet wurde und nicht für den Ackerbau geeignet war. „Der Straßenname ist ein sprachliches Zeugnis für eine Facette der Weidewirtschaft“, so Silke Junker.

Kennen Sie weitere interessante Straßennamen in Stendal? Melden Sie sich unter leon.zeitz@volksstimme.de.