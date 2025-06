Umleitung mehr als 50 Kilometer Autofahrer im Jerichower Land erwarten lange Umwege wegen L52-Sperrung

Weil zwischen drei Ortschaften von Möckern auf gut fünf Kilometern Länge die obersten Zentimeter erneuert werden müssen, sollen Kraftfahrer einen zehnmal so langen Umweg in Kauf nehmen. Was Autofahrer wissen sollten.