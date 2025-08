Schaustellerfamilien reisen landauf, landab. Da kommt es schon mal vor, dass der Nachwuchs irgendwo in der Republik das Licht der Welt erblickt, auch während des Heimat- und Schützenfestes in Zerbst.

In Scarlets Geburtsurkunde wird Magdeburg stehen, doch für Michelle und Renee Preißler ist ihre fünf Tage (am 2. August) alte Tochter eine Zerbsterin.

Zerbst - Die Familien Preißler und Welte-Drechsler haben so einiges gemeinsam: Ihre Augen leuchten, wenn sie von ihrer Arbeit sprechen. Denn sie lieben das, was sie tun und können sich kaum vorstellen, im Büro zu sitzen oder an Maschinen in einer Werkshalle zu stehen – obwohl und gerade weil sie neun von zwölf Monaten in der Republik unterwegs sind, um den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.