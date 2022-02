Vorhaben Autofahrer und Radler in Wahlitz im Fokus

Mit der Sanierung der Risse in der Dorfstraße wird in Wahlitz in diesem Jahr ein wichtiger Wunsch des Ortschaftsrates aufgegriffen. Doch ein Bauprojekt liegt immer noch außerhalb der finanziellen Möglichkeiten der Einheitsgemeinde Gommern.