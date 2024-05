Ungewöhnliche Situation bei der Deutschen Bank in Burg (Jerichower Land): In der Filiale ist es in den vergangenen Tagen zu technischen Problemen gekommen. Es gab kein Geld.

An den Geldautomaten bei der Deutschen Bank in Burg haben Kunden mehrere Tage kein Geld abheben können.

Burg - Der Deutschen Bank in der Burger Innenstadt ist buchstäblich das Geld ausgegangen. Das Geldinstitut an der Schartauer Straße hatte in den vergangenen Tagen technische Probleme, die mit Einschränkungen an den Geldautomaten in der SB-Zone einhergingen.

Wahrscheinlich beim Ein- und Auszahlvorgang habe es an einem der Geräte eine Störung gegeben, heißt es von einem Banksprecher auf Volksstimme-Nachfrage.

Zeitweise ist deshalb verstärkt ein zweiter Automat genutzt worden, was dann dazu geführt hat, dass dessen Bargeldbestand erschöpft war, so Christian Hotz. Seit Freitag, 3. Mai 2024, hat es kein Geld mehr gegeben. Am Dienstag, 7. mai 2024, wurde alles behoben und sind die Geräte wieder in den reibungslosen Betrieb gegangen.