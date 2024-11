Die Vollsperrung der Bundesstraße 1 in der Ortsdurchfahrt Gerwisch wurde am Freitag aufgehoben. Auf 1,6 Kilometern war die Fahrbahn für rund zwei Millionen Euro grundhaft ausgebaut worden.

Marathon-Baustelle auf der B1 adè! Endlich rollt der Verkehr wieder in Gerwisch

Gerwisch. - Um 12.20 Uhr rollte am Freitagmittag das erste Auto über die freigegebene B 1 in Gerwisch. Wenige Minuten lagen zwischen dem symbolischen Durchschneiden des Bandes und dem ersten Pkw-Fahrer, der den Anlass hupend feierte. In der Zwischenzeit waren die letzten Absperrungen von den Fahrbahnen entfernt worden.

Die ersten Vorbereitungen waren bereits im März gelaufen, aber offiziell am 2. April war der grundhafte Ausbau der B 1 in Gerwisch begonnen worden.

B1-Ortsdurchfahrt in Gerwisch über Strecke von 1,6 Kilometern saniert

In vier Bauabschnitten wurde die 1,6 Kilometer lange Ortsdurchfahrt grundhaft ausgebaut, auf Höhe der Einfahrt zum Sportplatz am Eschenweg eine zusätzliche Querungshilfe eingebaut.

Lesen Sie auch: Autofahrer werden sich wundern: Deshalb haben Raser in Möser bald schlechte Karten

Sowohl die freie Strecke in Richtung Heyrothsberger Kreuzung als auch die freie Strecke in Richtung Körbelitzer Kreuzung und damit weitere rund fünf Kilometer der B 1 wurden saniert. Außerdem konnte die Vollsperrung für den Anschluss der Gewerbegebietsstraße der Gemeinde Biederitz an die B 1 genutzt werden.

Rund 3,2 Millionen Euro wurden in die Ortsdurchfahrt und die freien Strecken investiert.

Vollsperrung der B1 vor allem für Händler und Gastronomen eine Dauerbelastung

Von der Vollsperrung der B 1, einer Straße von regionaler wie überregionaler Bedeutung, seien Anwohner, Pendler, Gewerbetreibende und der Wirtschaftsverkehr betroffen gewesen, sagte Stefan Hörold, Präsident der Landesstraßenbaubehörde. Er betonte unter anderem die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten, ob Behörden, Planer oder Baufirmen.

Lesen Sie auch: Baustelle der B1 bedroht Existenzen in Möser - Unternehmer fühlen sich hilflos

„Die Sanierung einer Ortsdurchfahrt ist wie eine Operation am offenen Herzen“, sagte Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP). Sie bedankte sich bei den Bürgern für ihre Geduld und ihr Verständnis und zugleich bei der Baubegleitung, die viele Hinweise der Betroffenen aufgenommen habe. „Mobilität ist ein Stück Freiheit, die wir uns nur ungern nehmen lassen.“

Gerwischer verfolgen Einweihung der sanierten B1 in ihrer Ortsdurchfahrt

Unterstützt von Schülern der Grundschule Gerwisch, die die Einweihung mit einem Lied begleiteten, wurde das symbolische Band durchschnitten. Zahlreiche Gerwischer verfolgten die Wiedereinweihung der Straße, an der ihr Dorf seit fast 200 Jahren liegt.

„Ich bin froh, dass es geschafft ist, dass die Belastung für unsere Bürger, besonders für unsere Gewerbetreibenden vorbei ist“, sagte Ortsbürgermeisterin Ina Möbius (CDU). Zumal plangemäß, was nicht überall der Fall sei.