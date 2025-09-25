Um die Stadt Burg zu entlasten, soll die B1-Ortsumgehung planmäßig ab 2035 gebaut werden. Nun wurden endlich die konkrekten Pläne vorgestellt. Warum sich besonders in einer Ortschaft viel Ärger breitmacht.

Bei der Informationsveranstaltung zur Umgehung der B1 bei Burg äußerte sich auch Ex-Oberbürgermeister Bernhard Sterz (SPD).

Burg. - „Das Publikum weiß, ich war schon damals als Oberbürgermeister - vor 25 Jahren - mit dem Thema befasst und ich freue mich, dass es damit vorangeht“, so Bernhard Sterz (SPD) mit einem Augenzwinkern bei der jüngsten Informationsveranstaltung zur geplanten B1-Ortsumgehung bei Burg. Und die hatte es in sich.