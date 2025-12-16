EIL
Böllerverbot an Silvester Illegales Feuerwerk in Wernigerode: Kleingärtner warnen vor Brandgefahr
Vor der Silvesternacht wächst die Sorge: In der Gartensparte Rimbeck in Wernigerode gilt ein striktes Feuerwerksverbot – aus gutem Grund. Nach gefährlichen Vorfällen mit Polenböllern und Bränden warnen die Kleingärtner eindringlich vor Knallerei.
16.12.2025, 14:15
Wernigerode. - Illegales Feuerwerk und nächtliche Knallerei ärgern immer wieder viele Wernigeröder. Im August sorgte ein Vorfall mit sogenannten Polenböllern bei einer Party in der Gartensparte Rimbeck für Aufsehen. Vor der Silvesternacht geht bei den Verantwortlichen eine Sorge um.