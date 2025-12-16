Böllerverbot an Silvester Illegales Feuerwerk in Wernigerode: Kleingärtner warnen vor Brandgefahr

Vor der Silvesternacht wächst die Sorge: In der Gartensparte Rimbeck in Wernigerode gilt ein striktes Feuerwerksverbot – aus gutem Grund. Nach gefährlichen Vorfällen mit Polenböllern und Bränden warnen die Kleingärtner eindringlich vor Knallerei.