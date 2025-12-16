weather wolkig
  4. Böllerverbot an Silvester: Illegales Feuerwerk in Wernigerode: Kleingärtner warnen vor Brandgefahr

Vor der Silvesternacht wächst die Sorge: In der Gartensparte Rimbeck in Wernigerode gilt ein striktes Feuerwerksverbot – aus gutem Grund. Nach gefährlichen Vorfällen mit Polenböllern und Bränden warnen die Kleingärtner eindringlich vor Knallerei.

Von Holger Manigk 16.12.2025, 14:15
Silvesterfeuerwerk ist in Wernigerode nicht nur in der Altstadt verboten.
Symbolfoto: picture alliance/dpa Images via ZUMA Press Wire

Wernigerode. - Illegales Feuerwerk und nächtliche Knallerei ärgern immer wieder viele Wernigeröder. Im August sorgte ein Vorfall mit sogenannten Polenböllern bei einer Party in der Gartensparte Rimbeck für Aufsehen. Vor der Silvesternacht geht bei den Verantwortlichen eine Sorge um.