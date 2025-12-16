Der sachsen-anhaltische Landtag gibt Bundesmittel frei. Davon soll auch der Alte Markt in Magdeburg profitieren. Worum geht es dabei genau?

Wie der Alte Markt in Magdeburg jetzt aufgewertet werden soll

Magdeburg. - Glühwein, Lichterketten, Karussells: In der Adventszeit zeigt sich der Alte Markt von seiner gefälligen Seite. Der Magdeburger Weihnachtsmarkt überdeckt für einige Wochen, was den zentralen Platz der Landeshauptstadt den Rest des Jahres prägt: gestalterische Brüche, funktionale Defizite, Sicherheitsprobleme. Seit Jahren wird über eine Neugestaltung diskutiert, ein Wettbewerb wurde durchgeführt, Beschlüsse gefasst – und wieder verworfen. Was fehlte, war das Geld. Nun ein Lichtblick.