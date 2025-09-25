Um die Stadt Burg zu entlasten, soll die B1-Ortsumgehung planmäßig ab 2035 gebaut werden. Nun wurden endlich die konkrekten Pläne vorgestellt. Warum sich besonders in einer Ortschaft viel Ärger breitmacht.

B1-Ortsumgehung: Wie viel Mutter Natur wird für Mega-Bauprojekt plattgemacht?

Bei der Informationsveranstaltung zur Umgehung der B1 bei Burg äußerte sich auch Ex-Oberbürgermeister Bernhard Sterz (SPD).

Burg. - „Das Publikum weiß, ich war schon damals als Oberbürgermeister - vor 25 Jahren - mit dem Thema befasst und ich freue mich, dass es damit vorangeht“, so Bernhard Sterz (SPD) mit einem Augenzwinkern bei der jüngsten Informationsveranstaltung zur geplanten B1-Ortsumgehung bei Burg. Und die hatte es in sich.