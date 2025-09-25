Staatsanwaltschaft übernimmt Ungerechtfertigte Tiertötung? Peta zeigt Wiesenhof-Schlachtbetrieb in Zerbst an
Die Tierschutzorganisation Peta hat die Zerbster Wiesenhof-Schlachtanlage bei der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau angezeigt. Angezeigt wurden die verantwortlichen Personen der Anlage.
Aktualisiert: 25.09.2025, 12:29
Zerbst. - Millionenfache ungerechtfertigte Tiertötungen - das wirft die Tierschutzorganisation Peta der Zerbster Anlage in Reuden/Süd vor. Liegt tatsächlich eine Straftat vor und wie groß sind die Erfolgsaussichten?