Die Tierschutzorganisation Peta hat die Zerbster Wiesenhof-Schlachtanlage bei der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau angezeigt. Angezeigt wurden die verantwortlichen Personen der Anlage.

Ungerechtfertigte Tiertötung? Peta zeigt Wiesenhof-Schlachtbetrieb in Zerbst an

Zerbst. - Millionenfache ungerechtfertigte Tiertötungen - das wirft die Tierschutzorganisation Peta der Zerbster Anlage in Reuden/Süd vor. Liegt tatsächlich eine Straftat vor und wie groß sind die Erfolgsaussichten?