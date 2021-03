In das Wäldchen südlich des Baugebietes "Goethestraße Ost" in Biederitz sind massenhaft Erde, Bauschutt und auch Betonteile geschoben worden. Foto: Burkhard Wrede-Pummerer

Gemeinderat Burkhard Wrede-Pummerer (Bündnis 90/Die Grünen) ist besorgt um die Bäume im Baugebiet „Goethestraße Ost“ in Biederitz.

Biederitz l Im Baugebiet „Goethestraße Ost“ in Biederitz wird fleißig gebaut. Insgesamt sollen hier mehr als 50 Einfamilienhäuser entstehen können. Um dafür Baufreiheit zu schaffen, wurden in den vergangenen Monaten gewaltige Erdmassen bewegt. Teile der ehemaligen Mastanlage wurden abgerissen, Baustraßen errichtet.



Burkhard Wrede-Pummerer, Gemeinderat für Bündnis 90/ Die Grünen, hat die Arbeiten zum Teil mit Sorge verfolgt. Denn eine Mischung aus Erde und anderen Materialien, wie beispielsweise Betonteile, ist bei den Arbeiten in ein kleines Wäldchen geschoben worden, das mit zum Baugebiet gehört.



Wäldchen sollte sogar erweitert werden

Der kleine Wald liegt an der alten Kanonenbahn und ist laut Wrede-Pummerer etwa 1,4 Hektar groß. Seiner Ansicht nach muss das Wäldchen nicht nur erhalten bleiben, sondern soll sogar weiter entwickelt werden. So sei es im Bauplan für das entstehende Wohngebiet festgehalten. „Das, was sich dort abspielt, widerspricht dem Zweck des Bauplanes“, beschwerte sich Wrede-Pummerer in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde, dessen Mitglied er ist. Im Bebauungsplan der Gemeinde heißt es konkret: „Im Süden des B-Plangebietes wird eine zirka 1,44 Hektar große Grünfläche, bestehend aus Waldflächen, Gehölzen und Hochstaudenfluren erhalten und weiterentwickelt.“



„Ich bin vom Fach“, sagte der Wrede-Pummerer im Ausschuss. „Ich habe Natur- und Landschaftspflege studiert.“ Die zum Teil 2,5 Meter hohen Aufschüttungen in das Wäldchen würden einige der Bäume nicht überleben, wenn sich nicht bald etwas tue. Der Altbaumbestand werde hier absterben, wenn das nicht beräumt wird, ist sich Wrede-Pummerer sicher.



Zwischen die Bäume seien Bauschutt, Erdmaterial und andere Abfallmaterialien einfach reingekippt worden. „Mich trifft das, wenn ich das so sehe“, gibt der grüne Gemeinderat zu. Aus seiner Sicht ist das ein eindeutiger Verstoß gegen das Planungsrecht.



Einiges ist noch zu retten

Die Gemeindeverwaltung hat Wrede-Pummerer in den vergangenen Wochen mehrfach aufgefordert, etwas zu unternehmen. „Man könnte da noch einiges retten“, ist er sich sicher.



Das Ordnungsamt der Gemeinde habe das registriert und sei bereits mehrfach vor Ort gewesen, erklärte Kerstin Mecke vom Bauamt im Bauausschuss. Auch der Bauunternehmer sei dazu kontaktiert worden und ebenso die untere Naturschutzbehörde beim Landkreis Jerichower Land, sagte Mecke.



Wie Mecke außerdem berichtete, gebe es inzwischen einen Bauantrag des Unternehmers beim Landkreis Jerichower Land zu genau dieser „Verfüllung“ des Wäldchens. Diese Genehmigung oder Nichtgenehmigung müsse nun abgewartet werden, sagte Kerstin Mecke. Sollte der Verfüllung im Nachhinein zustimmt werden, dann aus ihrer Sicht mindestens mit der Auflage, dass die Betonteile, die sich jetzt noch in den Erdmassen befinden, entfernt werden müssten. Sollten Bäume absterben, dann müsste es Ausgleichspflanzungen dafür geben, erklärte Mecke.Der Vorsitzende des Bauausschusses, Andreas Lange (Aktiv für Bürger), sagte, die Auffüllung in dem Wäldchen sei nicht genehmigt. Die genehmigende Behörde sei aber der Landkreis und dessen Entscheidung sei jetzt abzuwarten. Lange wies darauf hin, dass die Bauplanung neben dem Wäldchen Ausgleichspflanzungen und eine Begrünung vorsehe.



Ausgleichmaßnahmen sind erforderlich

„Aufgrund der Eingriffe in Natur und Landschaft sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich“, heißt es in der Erklärung der Gemeinde zum Bauplan „Goethestraße-Ostseite Teil 2“. Die Eingriffsfläche entspräche dem Geltungsbereich des Bauplanes und betrage zirka 49.299 Quadratmeter. Nach Bilanzierung der Eingriffe und Kompensationsmaßnahmen verbleibe ein Kompensationsdefizit von 27.931 so genannter Biotopwertpunkten. Dieses Kompensationsdefizit werde durch den Erwerb von Ökopunkten bei der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt ausgeglichen.