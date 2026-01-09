Ein Bahnhof muss kein Bahnhof mehr sein. Andernorst wird er als Wohnhaus umgebaut, in Möckern will man einen Ort für alle Möckerner daraus machen. Was dort passieren soll und wer dort künftig feiern darf.

Möckern - Züge fahren hier schon lange nicht mehr und mit Ausnahme des Optikerfachgeschäftes ist im ehemaligen Bahnhof von Möckern nicht mehr viel los. Nun aber soll wieder mehr Leben in das historische Gebäude mit Gleisanschluss einziehen.