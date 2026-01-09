Der Heimatverein Jerichow plant für 2026 neue Veranstaltungen rund um die Stadt. Höhepunkt soll das Lichtblütenfestival sein, dessen erste Auflage Einheimische und Gäste gleichermaßen begeistert hat.

Lichtblütenfestival und neue Formate: Heimatverein Jerichow belebt Geschichte von Stadt und Kloster

Das Lichtblütenfestival des Heimatvereins Jerichow soll 2026 erneut stattfinden.

Jerichow. - Der Förder- und Heimatverein Stadt und Kloster Jerichow e.V. entstand 2008 aus dem Zusammenschluss des Fördervereins „Erhaltet Kloster Jerichow“ und des Heimatvereins Jerichow. Ziel des Vereins ist es, das historische Erbe von Stadt und Kloster zu bewahren und die Geschichte der Region lebendig zu halten.