Strecke zwischen Burg und Magdeburg Bahnverkehr rollt wieder, aber weiter viel Geduld gefragt: Normalbetrieb ist noch Monate entfernt
Mit dem Regionalexpress 1 rollt der erste Personenzug wieder direkt von Burg nach Magdeburg. Die vollständige Reparatur der Schäden, die durch einen Stellwerksbrand entstanden waren, dauert noch Monate.
17.11.2025, 11:21
Burg/Magdeburg. - Im September 2025 hat ein Stellwerksbrand bei Gerwisch den Bahnverkehr zwischen Burg und Magdeburg lahmgelegt. Nun rollen die ersten Züge wie der Regionalexpress 1 wieder. Die Regionalbahn 40 braucht noch Monate.