  4. Strecke zwischen Burg und Magdeburg: Bahnverkehr rollt wieder, aber weiter viel Geduld gefragt: Normalbetrieb ist noch Monate entfernt

Strecke zwischen Burg und Magdeburg Bahnverkehr rollt wieder, aber weiter viel Geduld gefragt: Normalbetrieb ist noch Monate entfernt

Mit dem Regionalexpress 1 rollt der erste Personenzug wieder direkt von Burg nach Magdeburg. Die vollständige Reparatur der Schäden, die durch einen Stellwerksbrand entstanden waren, dauert noch Monate.

Von Marco Papritz 17.11.2025, 11:21
Der Regionalexpress 1 von Frankfurt/Oder nach Magdeburg wird um 6.42 Uhr am Bahnhof in Burg von vielen Fahrgästen genutzt. Foto: Marco Papritz

Burg/Magdeburg. - Im September 2025 hat ein Stellwerksbrand bei Gerwisch den Bahnverkehr zwischen Burg und Magdeburg lahmgelegt. Nun rollen die ersten Züge wie der Regionalexpress 1 wieder. Die Regionalbahn 40 braucht noch Monate.