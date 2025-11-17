Mit dem Regionalexpress 1 rollt der erste Personenzug wieder direkt von Burg nach Magdeburg. Die vollständige Reparatur der Schäden, die durch einen Stellwerksbrand entstanden waren, dauert noch Monate.

Bahnverkehr rollt wieder, aber weiter viel Geduld gefragt: Normalbetrieb ist noch Monate entfernt

Der Regionalexpress 1 von Frankfurt/Oder nach Magdeburg wird um 6.42 Uhr am Bahnhof in Burg von vielen Fahrgästen genutzt.

Burg/Magdeburg. - Im September 2025 hat ein Stellwerksbrand bei Gerwisch den Bahnverkehr zwischen Burg und Magdeburg lahmgelegt. Nun rollen die ersten Züge wie der Regionalexpress 1 wieder. Die Regionalbahn 40 braucht noch Monate.