  Bahnverkehr massiv gestört - Stellwerksbrand bei Magdeburg: War es Brandanschlag?

Massive Einschränkung im Bahnverkehr Stellwerksbrand bei Magdeburg: Brandanschlag oder Fahrlässigkeit? Gegen wen ermittelt wird und welche Züge trotzdem noch fahren

Zum Brand im Bahn-Stellwerk in Gerwisch, der massive Zugausfälle zwischen Magdeburg und Berlin zur Folge hat, liegen der Volksstimme nun weitere Details vor. Gegen wen ermittelt wird und welche Züge noch fahren.

Von Maria Kurth Aktualisiert: 24.09.2025, 10:31
Der Stellwerk-Brand in Gerwisch -nun ermittelt die Polizei: War es?
Foto: Langner

Gerwisch. - Das in Flammen stehende Stellwerk am Bahnhof in Gerwisch beschäftigt bundesweit Zugfahrer - und nun auch konkret die Ermittler. Es wird nämlich immer deutlicher, was in Gerwisch am Dienstag passiert ist.