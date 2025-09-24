Massive Einschränkung im Bahnverkehr Stellwerksbrand bei Magdeburg: Brandanschlag oder Fahrlässigkeit? Gegen wen ermittelt wird und welche Züge trotzdem noch fahren
Zum Brand im Bahn-Stellwerk in Gerwisch, der massive Zugausfälle zwischen Magdeburg und Berlin zur Folge hat, liegen der Volksstimme nun weitere Details vor. Gegen wen ermittelt wird und welche Züge noch fahren.
Aktualisiert: 24.09.2025, 10:31
Gerwisch. - Das in Flammen stehende Stellwerk am Bahnhof in Gerwisch beschäftigt bundesweit Zugfahrer - und nun auch konkret die Ermittler. Es wird nämlich immer deutlicher, was in Gerwisch am Dienstag passiert ist.