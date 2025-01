Noch am letzten Tag des Jahres ist die Freiwillige Feuerwehr Burg zu einem Einsatz ausgerückt. Gemeldet wurde der Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Balkonbrand in Burger Mehrfamilienhaus

Burg - Einsätze zum Jahreswechsel sind die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Burg gewöhnt. Üblicherweise kommen die aber in der zweiten Nachthälfte. Diesmal wurden sie bereits am Silvesternachmittag alarmiert.

Vom brennenden Balkon griffen die Flammen auf darüberliegende Balkone über. Foto: Feuerwehr Burg

Um 15.02 Uhr wurden alle aktiven Kameraden der Wehr über die Funkmeldeempfänger und Handyalarmierungen zu einem Brandeinsatz im Stadtgebiet alarmiert. In einem großen Mehrfamilienhaus in Nord sollte es zum Brand auf einem Balkon gekommen sein. Kurz nach der Alarmierung rückte bereits das Tanklöschfahrzeug zum Einsatzort aus. Kurz darauf folgten sechs weitere Fahrzeuge an die Einsatzstelle. Vor Ort bestätigte sich die Meldung.

Bewohner wurden evakuiert

Ein Balkon im Erdgeschoss stand im Vollbrand und die Flammen schlugen bereits auf die darüber liegenden Balkone. Sofort wurde ein Löschangriff von außen eingeleitet. Parallel dazu verschaffte sich ein zweiter Angriffstrupp Zugang zur Brandwohnung. Außerdem wurde von innen und außen gelöscht, was schnell Erfolg hatte und somit eine weitere Ausbreitung des Brandes verhinderte. Im Anschluss wurden alle Wohnungen kontrolliert und die Bewohner evakuiert. Dieses geschah zum Teil mit Fluchthauben, da das Treppenhaus stark verraucht war. Erst nach zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet.