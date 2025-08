Theater, Party und Musik - dies sind einige der Themen am Mittwoch, 6.8.2025, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 6. August 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Die drei Musketiere im Magdeburger Möllenvogteigarten

Mit dem Klassiker „Die drei Musketiere“ nach Alexandre Dumas eröffnet das Sommertheater Magdeburg des Poetenpacks seine diesjährige Spielzeit in Magdeburg. Die Premiere der rasanten Mantel-und-Degen-Komödie findet am 6.8. im Garten der Möllenvogtei am Dom statt – einem atmosphärischen Ort, der sich bestens für das historische Spektakel eignet. Die Inszenierung des Theater Poetenpack bringt die Abenteuer von D’Artagnan und seinen drei Gefährten Athos, Porthos und Aramis in einer temporeichen, humorvollen und zugleich hintergründigen Fassung auf die Bühne.

Der junge D’Artagnan verlässt seine Heimat in der Gascogne, um in Paris als Musketier im Dienste des Königs Karriere zu machen. Dort begegnet er – zunächst in Duellen – den legendären Musketieren, mit denen er sich bald verbündet. Gemeinsam stellen sie sich den Machenschaften des machtgierigen Kardinals Richelieu und seiner geheimnisvollen Spionin Lady de Winter entgegen. Es geht um Ehre, Loyalität, Intrigen – und natürlich um die Kraft der Freundschaft, verkörpert im berühmten Wahlspruch: „Einer für alle – alle für einen!“ Alexandre Dumas veröffentlichte den Roman 1844 in Fortsetzungen in der französischen Zeitung Le Siècle und legte damit den Grundstein für seinen Welterfolg. Seither wurde der Stoff unzählige Male für Bühne und Leinwand adaptiert.

Das Theater Poetenpack nutzt diese Tradition als Grundlage für eine spielerische, ironisch gebrochene Umsetzung, die mit modernen Anspielungen und pointierten Dialogen überzeugt, ohne den historischen Charme der Vorlage zu verlieren.

Die Rollen sind mit einer kleinen, wandelbaren Schauspieltruppe besetzt: Max Kroll gibt D’Artagnan, Nikolai Arnold spielt Athos und König Ludwig XIII., Stefan Wilde ist unter anderem als Porthos und Rochefort zu sehen. Clara Devantié übernimmt Aramis sowie Constance, Ole Pampuch tritt als Kardinal Richelieu auf, und Mirja Henking brilliert in der Rolle der Lady de Winter. Auch Königin Anna, Wirte, Zeremonienmeister und andere Figuren werden von diesem Ensemble facettenreich dargestellt. Regie führt Sonja Wassermann, für Bühnenbild und Kostüme zeichnet Janet Kirsten verantwortlich.

Die Kampfszenen wurden eigens von Lukas Benjamin Engel choreographiert. Die musikalische Untermalung übernehmen Arne Assmann und Alexander Ernst – live und passend zur dramatischen wie humorvollen Inszenierung.

Insgesamt sind zehn Vorstellungen bis zum 17. August geplant, immer mittwochs bis samstags um 19 Uhr und sonntags um 17.30 Uhr.

Pete Alderton spielt im Magdeburger Café Treibgut

Das Café Treibgut wird am 6.8. im Rahmen der Reihe „Hutkonzerte“ wieder zu einem Ort für handgemachte, ehrliche Musik. Beginn ist um 19 Uhr in der Werner-Heisenberg-Straße 45 im Magdeburger Wissenschaftshafen.

Der britischstämmige Musiker Pete Alderton bringt mit seiner rauchigen Stimme klassischen Blues und poetischen Songwriter-Sound auf die Bühne. Alderton versteht es meisterhaft, den Geist der alten Bluesgrößen wie Robert Johnson, Willie Dixon oder Son House in seine Musik einfließen zu lassen. Seine Hommagen an die verstorbenen Legenden sind geprägt von intensiver Improvisationsfreude, musikalischer Tiefe und atmosphärischer Dichte.

Doch auch als Singer-Songwriter hat er sich einen Namen gemacht – mit gefühlvollen Eigenkompositionen und eindrucksvollen Interpretationen von Leonard Cohen und Bob Dylan. Seine Musik ist dabei alles andere als glatt: mal persönlich und introspektiv, dann wieder mit klarer gesellschaftlicher Botschaft.

Sternenhimmelkonzert mit dem Duo Heuken-Hausmann im Magdeburger Moritzhof

Zu einem atmosphärischen Open-Air-Konzert lädt der Moritzhof am Moritzplatz 1 am 6.8. ab 21 Uhr in seinen Innenhof ein. Im Rahmen der Reihe „Sternenhimmelkonzert§ tritt das Leipziger Duo Heuken-Hausmann auf und präsentiert ein Programm voller klanglicher Vielfalt, Improvisation und emotionaler Tiefe. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Die Posaunistin Antonia Hausmann und der Vibrafonist Volker Heuken verbindet eine langjährige musikalische Zusammenarbeit. In zahlreichen Ensembles und Projekten begegneten sie sich immer wieder, bis sie schließlich im Duo eine feste künstlerische Konstellation fanden. Diese intensive Zusammenarbeit ermöglicht es ihnen, eine besonders dichte musikalische Kommunikation zu entwickeln – geprägt von Intuition, gegenseitigem Vertrauen und der gemeinsamen Lust am Experiment.

Im Mittelpunkt des Abends stehen Eigenkompositionen der beiden Musiker, ergänzt durch neu interpretierte Stücke aus unterschiedlichen musikalischen Stilrichtungen. Dabei bewegen sie sich unbeschwert zwischen jazzigen Strukturen, klassischer Formensprache und freien, fast kammermusikalischen Passagen. Der besondere Reiz liegt im Zusammenspiel zweier ungewöhnlicher Instrumente: Posaune und Vibrafon erzeugen einen farbenreichen, oft überraschenden Klangraum – von fein schattierten Klangflächen bis hin zu rhythmischer Energie.

Antonia Hausmann wird am 11. Oktober erneut auf dem Moritzhof zu erleben sein – dann als Mitglied der Band „Karl die Große“.

Bärbel Kossmann (Sopran) und Karl Klenke (Orgel) in der Magdeburger Ambrosiuskirche im Stadtteil Sudenburg

In der Sankt-Ambrosius-Kirche am Ambrosiusplatz sind bis Ende August jeden Mittwoch um 17 Uhr halbstündige Konzerte im Rahmen der Reihe „Musik in St. Ambrosius“ zu hören. Die Kirche öffnet von 16 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten. Die Konzertreihe präsentiert eine Mischung aus geistlicher und klassischer Musik.

Auch gesangliche Beiträge gehören dazu: So gestaltete diesen Mittwoch, 6.8., das Duo Bärbel Kossmann (Sopran) und Karl Klenke (Orgel) den Nachmittag.

Reisevortrag über Bali und Nusa Penida im Magdeburger Pointfoto

„Bali und Nusa Penida – Insel der Götter“ ist ein Vortrag am 6.8. ab 19 Uhr im Pointfoto in der Leipziger Straße 45a überschrieben. Im September 2018 reisten die Schumachers wieder nach Bali und wollten Frieden mit der Insel machen. Startpunkt des Trips war die östlich von Bali gelegene wesentlich kleinere Insel Nusa Penida. Dieses Eiland mit seinen unfassbaren Naturschönheiten war vor wenigen Jahren nur Insidern bekannt.

Zurück auf Bali ging es entlang der Küste von Padangbai und der blauen Lagune in den Nordosten nach Amed zu vielen Tempeln und zu rituellen Hahnenkämpfen. Weiter nach Munduk dem Vulkan Gunung Batur ganz nah. Endpunkt der Reise war Ubud. Wenn man das Stadtzentrum meidet, findet man auch hier Ruhe, Kultur und Ursprünglichkeit.

"Jurassic World: Die Wiedergeburt" läuft in Magdeburger Kinos

In den Kinos läuft derzeit "Jurassic World: Die Wiedergeburt". In Magdeburg wird der Film derzeit im Cinemaxx am Hauptbahnhof und im Cinestar im Gewerbegebiet Am Pfahlberg nahe der Autobahnabfahrt Magdeburg-Zentrum der A2 gezeigt.

Eine neue Ära hat begonnen: Seit dem Untergang von Isla Nublar leben Dinosaurier und Menschen auf demselben Planeten. Fünf Jahre später hat sich das Gleichgewicht der Natur drastisch verändert. Die urzeitlichen Giganten ziehen sich in abgelegene, tropische Regionen zurück.

Ein Spezialteam wagt sich auf streng geheime Mission zu einer entlegenen Insel, um dort genetisches Material der größten Land-, Wasser- und Flug-Dinosaurier zu sichern – der Schlüssel zu einem bahnbrechenden Heilmittel. Doch die riskante Expedition kreuzt den Weg einer Familie, deren Boot von furchterregenden Wassersauriern attackiert wird.

Partys in Magdeburg

Insel der Jugend: Am 6.8. wird Bergfest der Woche auf der Insel der Jugend gefeiert. Die Party in der Maybachstraße 8 steigt von 18 bis 24 Uhr. Die Partyreihe steht unter dem Titel "Home sweet Home".

Nachdenker: Im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 heißt es am 6.8. "Wünsch dir was" mit DJ Bugs. Beginn ist um 20 Uhr.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Frauen im geteilten Deutschland sind in der Stadtbibliothek Magdeburg Thema

Wie unterschiedlich waren die Lebensrealitäten von Frauen in Ost- und Westdeutschland – und wie wirken diese Bilder bis heute nach? Dieser Frage geht die Plakatausstellung „Frauen im geteilten Deutschland“ nach, die ab sofort in der Magdeburger Stadtbibliothek zu sehen ist. Die Ausstellung wurde von Clara Marz im Auftrag der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur kuratiert und ist bis Ende August zugänglich. Der Eintritt ist frei.

Auf 20 großformatigen Plakaten mit zahlreichen historischen Fotografien und erklärenden Texten werden Rollenbilder, Arbeits- und Familienwelten sowie gesellschaftliche Erwartungen an Frauen in der DDR und der Bundesrepublik der 1970er und 1980er Jahre gegenübergestellt. Ziel der Ausstellung ist es, verbreitete Klischees zu hinterfragen und Einblicke in das komplexe Selbstverständnis von Frauen in beiden deutschen Staaten zu geben.

Ob „Westfrau“ als Hausfrau oder Karrierefrau oder „Ostfrau“ als werktätige Mutter – viele dieser Bilder prägen bis heute die Debatte. Die Ausstellung zeigt Gemeinsamkeiten, Unterschiede und stellt zugleich die übergeordnete Frage: Verfolgten Frauen in Ost und West nicht dennoch ähnliche Ziele – etwa nach beruflicher Anerkennung, Selbstbestimmung und Gleichberechtigung?

"Frauen im geteilten Deutschland" wird den ganzen August in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 gezeigt. Geöffnet ist wochentags von 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Ausstellung „Otto ist international“ im Welcome Service der Landeshauptstadt Magdeburg

Die kulturelle Vielfalt Magdeburgs ist derzeit im Welcome Service der Stadt zu erleben. In den Räumen am Breiten Weg 120 A in der Fußgängerzone des Nordabschnitts gegenüber dem Katharinenturm präsentieren der Stadtmarketingverein und die Ottostadt die Ausstellung zur Stadtmarketing-Kampagne „Otto ist international“, die auch die Volksstimme unterstützt hatte.

Die Kampagne „Otto ist international“ habe Menschen in den Fokus gerückt, die aus unterschiedlichen Kulturen und Lebenswelten stammen und Magdeburg durch ihre Geschichten bereicherten.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Henryk M. Broder zum Gespräch in Magdeburg

Am 6.8. ist der streitbare Publizist Henryk M. Broder zu Gast im Machwerk im Breiten Weg 114a. Im Rahmen der Gesprächsreihe „Kopf & Kragen“ diskutiert der Autor und Kolumnist ab 19 Uhr mit dem Publikum.

Seine Texte sind geprägt von Polemik, Ironie und dem Anspruch, unbequeme Themen nicht auszusparen. Broder provoziert, fordert heraus und verlässt dabei bewusst den Rahmen des politisch Gewohnten. Spätestens mit seinem Bestseller „Hurra, wir kapitulieren“ machte er sich als Kritiker westlicher Appeasement-Haltung gegenüber radikalen Strömungen einen Namen. Im Gespräch stellt er unbequeme Fragen: Wie viel Toleranz ist gegenüber intoleranten Ideologien angemessen? Und wie wehrhaft ist unsere offene Gesellschaft?

Besuch in den Magdeburger Gruson-Gewächshäusern

Die Magdeburger Gruson-Gewächshäuser, gelegen in der Schönebecker Straße 129b, sind eine der bedeutendsten botanischen Einrichtungen der Region. Die Anlage wurde 1896 eröffnet und basiert auf der umfangreichen Pflanzensammlung des Magdeburger Industriellen Hermann Gruson, der im 19. Jahrhundert ein leidenschaftlicher Pflanzenliebhaber war. Heute beherbergen die Gewächshäuser über 4.000 Pflanzenarten, die in zehn thematisch gestalteten Schauhäusern präsentiert werden.

Die Gruson-Gewächshäuser sind von Dienstag bis Sonntag sowie feiertags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, zusätzlich auch am 6. Januar zur gleichen Zeit.