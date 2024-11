meag-stau oder mega-erleichterung? Nach viel Behörden-Wirrwarr: So laufen die Bauarbeiten auf der B184 in Gommern

Eine marode Brücke in Gommern muss abgerissen und neu gebaut werden. So simpel, so kompliziert. Denn im Vorfeld gab es um die Bauarbeiten an der B184 viel Wirbel. Und jetzt?