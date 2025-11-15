weather regen
  4. Auf 4000 Quadratmetern: Baumfällungen in Gommern: Zerstören, um zu retten?

LHW und Landkreis äußern sich: Nach der Rodung von Kiefern und Birken am Osterberg in Gommern erklären sie die Hintergründe.

Von Thomas Schäfer 15.11.2025, 06:15
Derzeit werden in Gommern rund 4.000 Quadtratmeter Wald gerodet, um eine Binnendüne auf dem Osterberg zu renaturieren.
Derzeit werden in Gommern rund 4.000 Quadtratmeter Wald gerodet, um eine Binnendüne auf dem Osterberg zu renaturieren. Foto: Thomas Schäfer

Gommern - Die Rodung am Osterberg sorgt für Kopfschütteln in Gommern. Wo bis vor wenigen Tagen Kiefern und Birken standen, herrscht jetzt 4.000 Quadratmeter Kahlschlag. Nun haben sich auch der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) und der Landkreis Jerichower Land zu dem Vorgang geäußert.