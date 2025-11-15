Auf 4000 Quadratmetern Mit Video: Baumfällungen in Gommern: Zerstören, um zu retten?
LHW und Landkreis äußern sich: Nach der Rodung von Kiefern und Birken am Osterberg in Gommern erklären sie die Hintergründe.
15.11.2025, 06:15
Gommern - Die Rodung am Osterberg sorgt für Kopfschütteln in Gommern. Wo bis vor wenigen Tagen Kiefern und Birken standen, herrscht jetzt 4.000 Quadratmeter Kahlschlag. Nun haben sich auch der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) und der Landkreis Jerichower Land zu dem Vorgang geäußert.