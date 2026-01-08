Die Fähre Sandau wird von der Besatzung in ihr Winterquartier an der Schleuse bei Havelberg gebracht. Ein Eisbrecher und ein Begleitschiff sichern die Aktion ab.

Die Fähre aus Sandau hatte auf dem Weg zum Schleusenkanal bei Havelberg in ihr Winterquartier am Fähranlieger im Mühlenholz eine Pause machen können.

Sandau/Havelberg - Gestern früh war es so weit. Die Fähre Sandau wurde ins Winterquartier nach Havelberg gefahren. Die Fährmänner hatten schon Verbindung zu ihrem Begleitfahrzeug, dem Motorschiff „Stadtbusch“ vom Wasser- und Schifffahrtsamt Magdeburg, aufgenommen.