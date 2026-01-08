Eisbrecher im Einsatz Fähre Sandau kämpft sich durch vereiste Elbe in Sicherheit
Die Fähre Sandau wird von der Besatzung in ihr Winterquartier an der Schleuse bei Havelberg gebracht. Ein Eisbrecher und ein Begleitschiff sichern die Aktion ab.
Aktualisiert: 08.01.2026, 17:44
Sandau/Havelberg - Gestern früh war es so weit. Die Fähre Sandau wurde ins Winterquartier nach Havelberg gefahren. Die Fährmänner hatten schon Verbindung zu ihrem Begleitfahrzeug, dem Motorschiff „Stadtbusch“ vom Wasser- und Schifffahrtsamt Magdeburg, aufgenommen.