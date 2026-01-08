EIL:
Warnung vom Deutschen Wetterdienst Drohendes Schnee-Chaos im Jerichower Land? Kein Schülerverkehr, kein Präsenzunterricht sind die ersten Vorbereitungen auf Freitag
Von Schneeverwehungen und Blitzeis ist die Rede in den Prognosen für den 9. Januar. Der Landkreis setzt den Schülerverkehr aus, der Präsenzunterricht in den Schulen wurde abgesagt. Sind Kitas geöffnet? Wie wird es auf den Straßen aussehen?
08.01.2026, 16:11
Jerichower Land - „Unwetterartige Schneefälle“ mit 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee am Freitag, 9. Januar, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst in unserer Region. Was macht das mit Schülerverkehr, Präsenzunterricht, Kitas und dem Straßenverkehr im Jerichower Land? Die Volksstimme fragte nach.