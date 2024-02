Möser/Schermen - Noch bis Ende Februar können Bäume etwa an Straßen beschnitten oder gefällt werden – um nach dem Winter Form reinzubringen oder um Schäden wie brüchige Äste zu beseitigen, die gefährlich werden können.

In dieser Woche laufen großangelegte Baumfäll- und -verschnittarbeiten an der B 1 zwischen Schermen und Möser. Der Straßenverkehr wird per Ampel vorbeigeführt. Die Wartezeiten halten sich spürbar in Grenzen.

Das liegt daran, dass es bisher kaum Umleitungsverkehr gibt, zu dem es kommt, wenn sich auf der A 2 nach Unfällen Staus aufschaukeln und der Verkehr über die Umleitungsstrecken wie die B 1 abzufließen versucht.

Ein Umfahren des Bereiches auf Schleichwegen ist möglich, bringt aber kaum Zeitgewinn.