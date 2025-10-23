Seit Anfang der Woche ist die Blumenstraße in Burg-Nord gesperrt, nun müssen auch die Anwohner der Johann-Mühlpfort -Straße einen anderen Weg aus dem Wohngebiet nehmen.

Die Anwohner der Johann-Mühlpfort-Straße kommen nicht mehr über die westliche Zufahrt auf die Holzstraße.

Burg - Die Holzstraße in Burg-Nord wird seit Monaten grundauf saniert. Seit dieser Woche gibt es eine Verkehrseinschränkung, die vor allem Anwohner der Wilhelm-Kuhr-Straße betrifft. Der Kreuzungsbereich von Holz- und Blumenstraße ist nämlich gesperrt worden. Nun gibt es eine weitere Sperrung.