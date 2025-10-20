Die Bauarbeiten in der Holzstraße sind in vollem Gange. In dieser Woche ist die Kreuzung mit der Blumenstraße gesperrt. Anwohner der Wilhelm-Kuhr-Straße müssen nun einen anderen Weg nehmen.

Burg - Die Holzstraße in Burg-Nord wird seit Monaten grundauf saniert. In dieser Woche gibt es eine Verkehrseinschränkung, die vor allem Anwohner der Wilhelm-Kuhr-Straße betrifft. Der Kreuzungsbereich von Holz- und Blumenstraße ist nämlich gesperrt worden.