Die Bauarbeiten in der Holzstraße sind in vollem Gange. In dieser Woche ist die Kreuzung mit der Blumenstraße gesperrt. Anwohner der Wilhelm-Kuhr-Straße müssen nun einen anderen Weg nehmen.

Von Thomas Pusch 20.10.2025, 15:45
Die Kreuzung Holz-/Blumenstraße ist gesperrt, Anwohner der Wilhelm-Kuhr-Straße kommen über Hegel- oder Holzstraße nach Hause. Foto: Thomas Pusch

Burg - Die Holzstraße in Burg-Nord wird seit Monaten grundauf saniert. In dieser Woche gibt es eine Verkehrseinschränkung, die vor allem Anwohner der Wilhelm-Kuhr-Straße betrifft. Der Kreuzungsbereich von Holz- und Blumenstraße ist nämlich gesperrt worden.