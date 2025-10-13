Den Geburtstag ihrer Galerie wollten Kathrin Hartung und Holger Scharf mit besonderen Kunstwerken feiern. Doch der berühmte Künstler zierte sich. Erst eine prominente Persönlichkeit aus DDR-Zeiten ließ das Eis schmelzen.

Kathrin Hartung und Holger Scharf stoßen auf den dritten Geburtstag der Galerie an.

Burg - Seit drei Jahren ist die Galerie „KunsTraum“, deren Schriftzug die beiden Begriffe Kunst und Traum miteinander verbindet, eine kulturelle Oase in der Innenstadt. Das haben die beiden Betreiber Kathrin Hartung und Holger Scharf mit zahlreiche Gästen bei Häppchen und prickelnden Getränken gefeiert. Zu bewundern waren bei der Vernissage auch vier Kunstwerke, die nur durch einen DDR-Top-Spion nach Burg gelangten.