Der Wunsch nach mehr Cafés und Restaurants am Alten Markt in Magdeburg ist verständlich. Doch Leerstand hilft niemandem. Besser ist ein Mieter, der kommt, als ein Traum, der sich nicht erfüllt.

Mehr Gastronomie am Alten Markt wäre schön - aber nicht um jeden Preis (Kommentar)

Magdeburg. - Flanieren, schlemmen, Freunde treffen: Magdeburgs Alter Markt könnte ein Ort zum Verweilen sein. Ein Ort, an dem sich Menschen begegnen, Kaffee trinken, draußen sitzen und das urbane Leben genießen. Die Vision von mehr Gastronomie ist schön. Und sie ist richtig.