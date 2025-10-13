Lange mussten sich Bürger in Burg gedulden, nun ist er da: der Fotoautomat im Bürgerbüro.

Fotoauotmaten gehören zur neuen Grundausstattung in Bürgerbüros - nun auch in Burg.

Burg. - Seit 1. Mai dürfen Ausweise nur noch mit digitalen Passbildern bestückt werden. Doof nur, wenns im Bürgerbüro keinen der viel angekündigten Fotoautomaten gibt.

Während in fast allen Gemeinden und Städten im Jerichower Land ein solcher Fotoauotmat längst zur Grundausstattung gehört, mussten sich Bürger in Burg noch gedulden. Doch nun kam vond er Stadt endlich die Mitteilung: Auch in der Ihlestadt gibt es jetzt den figitalen Fotoautomaten.

Digitales Foto jetzt bequem im Bürgerbüro machen

Bürger müssen also nicht mehr mit einem QR-Code, unter dem das digitale Foto zu finden ist, im Bürgerbüro vorstellig werden, sondern können das digitale Bild bequem im Bürgerbüro machen.

Grund für die Verzögerung waren Lieferschwierigkeiten bei der Bundesdruckerei, wie die Stadt im August mitgeteilt hatte.

Hintergrund der bundesweiten Änderung zu Passbildern fürs Amt: Im Rahmen der großen Digitalisierungsoffensive soll das digitalisierte Bild vor Missbrauch und Fälschungen schützen. Manipulationen sollen so verhindert werden.