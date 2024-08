Einkaufserlebnis in der innenstadt Mitternachtsshopping in Burg: Händler in der Schartauer Straße locken mit Schnäppchen

Händler und Gewerbetreibende bereiten sich in Burg auf das Mitternachtsshopping vor. Was am Freitag, 30. August 2024, geboten wird, wer mitmacht und wie die Stimmung ist.